Maltempo, metapontino in ginocchio. Campi allagati e scuole chiuse

Creato Martedì, 23 Ottobre 2018 15:21

L’ondata di maltempo che ha colpito la nostra Regione ha causato danni ingenti nell’area del metapontino, dove campi e abitazioni a pian terreno sono stati allagati. Diverse sono state le segnalazioni arrivate da noi in redazione, di gente disperata che ha subito danni causati dalle forti piogge cadute nel corso della giornata di ieri e della notte. In particolare i disagi maggiori si sono verificati in territorio di Scanzano Jonico, in via Lido Torre, dove le abbondanti piogge hanno costretto alcuni residenti a trascorrere la notte nei piani alti delle case, per gli allagamenti di abitazioni, magazzini e garage, soprattutto per quelli a piano terra o interrati. Sotto accusa il Consorzio di Bonifica per la mancata manutenzione dei canali di scolo, che sono pieni di terra e sterpaglie varie, ragion per cui inutilizzabili e con gravi conseguenze ai campi, che risultano allagati.

Danni ingenti, soprattutto in vista della raccolta delle olive, arance e mandarini, che ormai sono gravemente compromessi per l’impraticabilità dei campi, invasi da acqua, fango e detriti vari. In ginocchio quindi diverse aziende agricole, che hanno subito molti danni per migliaia di euro, oltre al mancato ed adeguato controllo del territorio, lasciato in balia di se stesso dagli Enti preposti al controllo. Adesso la Regione, insieme al Consorzio di Bonifica, dovranno farsi carico di tutto questo, cercando il prima possibile una soluzione migliore per evitare ogni volta di cadere nei soliti errori di manutenzione e gestione dei territori. Nel frattempo scuole chiuse oggi nei comuni di: Tursi, Policoro, Nova Siri, Scanzano Jonico, Pisticci e Montalbano Jonico.

Claudio Sole