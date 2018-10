Online il nuovo sito web del Centro DCA di Chiaromonte

Creato Giovedì, 25 Ottobre 2018 20:57

E’ online il nuovo sito web del Centro per la Cura dei Disturbi del Comportamento dell'Alimentazione e del Peso di Chiaromonte “G.Gioia” dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Il portale si rivolge ai pazienti provenienti da tutto il territorio nazionale, adulti e minori dai 12 anni in poi e mostra con chiarezza ed immediatezza di contenuti e foto i livelli di trattamento DCA e l’attività svolta rivolta ai pazienti in regime residenziale e semiresidenziale. In questi dodici anni, il Centro DCA “G. Gioia” di Chiaromonte, che è stato inserito nella mappa dei Servizi Nazionali per la cura dei DCA e del Peso, ha pubblicato diversi lavori scientifici e partecipato a Progetti Nazionali promossi dal Ministero della Salute e delle Politiche Giovanili, di cui il sito ne offre la sintesi. Il nuovo sito web, autoprodotto a costo zero dall’ASP di Potenza e frutto di una collaborazione con il SIA - ASP e la UOSD Trasparenza S.A., offre in visione il modello organizzativo di trattamento, illustrando la rete di intervento completa in tutti i vari livelli di assistenza, condizione necessaria per un percorso di cura appropriato. Per consultare i contenuti del nuovo sito: dca.aspbasilicata.it