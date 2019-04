Nel Complesso di San Francesco appuntamento alle ore 19:00

La questione frana sulla Sinnica continua a tenere banco a Senise e nell'intero circondario. Domenica 28 aprile alle 19:00 infatti, è stato convocato un incontro pubblico a Senise nel Complesso di San Francesco. A richiederlo è un semplice cittadino, Alessandro Falcone, che si fa promotore dell’iniziativa e dell’organizzazione. Incontro utile a capire se ci sono gli elementi per costituire un comitato cittadino per discutere della vicenda e cercare di trovare una soluzione. La chiusura della Statale per lo smottamento franoso della collina che si trova a ridosso del viadotto "Fortunato", sta creando non pochi problemi all'intero territorio. Dall'11 febbraio scorso, giorno in cui l'Anas ha chiuso il tratto di strada, in tanti soffrono dell'isolamento. Da tener conto anche della pericolosità della Sarmentana che non è adatta a sostenere tutto questo traffico. Inoltre, in questo periodo i guardrail sono nella maggior parte dei casi, ricoperti di erbacce che ostruiscono il corretto funzionamento dei catarifrangenti oltre a restringere la carreggiata.

Claudio Sole