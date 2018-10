Sorpreso con hashish. I carabinieri arrestano un 19enne

Creato Sabato, 27 Ottobre 2018 22:18



Nel corso di attività finalizzata al contrasto di reati connessi allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti, nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Bernalda hanno arrestato un giovane 19enne, incensurato, residente in Bernalda, ma di origini Albanesi. Il giovane, fermo in piazza Umberto I, è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di grammi 3 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in dosi.

Successivamente le operazioni di polizia sono state estese alla propria abitazione, ed a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti altri 17 grammi dello stesso stupefacente, nonché di un bilancino di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato ed inviato presso il laboratorio di Taranto per le analisi quali-quantitative, dove verrà stabilito, oltre all’esatta percentuale di principio attivo, anche l’esatto numero di dosi realizzabili dallo stupefacente e, pertanto, formulare una stima del valore commerciale.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.