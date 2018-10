Metaponto, controlli straordinari nella stazione ferroviaria. Identificate 859 persone sospette

Creato Domenica, 28 Ottobre 2018 09:09

Si è svolta ieri, Venerdì 26 Ottobre, una giornata di controlli straordinari denominata “Stazioni Sicure”: nell’ambito del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise, sono state interessate le Stazioni F.S. di Bari Centrale, Brindisi, Barletta, Campobasso, Foggia, Lecce, Metaponto (MT), Potenza, Taranto e Termoli nonché altri scali di competenza, dove sono stati attuati controlli a viaggiatori, con relativi bagagli, e a persone ritenute sospette. L’operazione è stata disposta dal Servizio Centrale della Polizia Ferroviaria per innalzare ulteriormente il livello di attenzione negli impianti ferroviari e a bordo dei treni, anche alla luce del maggior afflusso di viaggiatori in concomitanza con il ponte delle prossime festività, finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità ed attività abusiva. Nell’operazione sono stati impiegati: 40 pattuglie della Polizia Ferroviaria; 81 uomini impiegati, con il supporto di unità cinofile della Polizia di Stato e l’impiego di tecnologie all’avanguardia, in particolare smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti, e metal detector per le verifiche sui bagagli. Al termine dei controlli, sono state identificate 859 persone sospette, di cui: 108 con pregiudizi penali; 145 stranieri controllati, dei quali due rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale e uno denunciato in stato di libertà all’A.G. perché trovato in possesso di sostanza stupefacente; 2 persone denunciate in stato di libertà. Altri risultati: 29,26 grammi stupefacente sequestrato (cannabinoidi); 2 sanzioni amministrative elevate; 170 verifiche con metal detector sui bagagli; 22 veicoli controllati. Facciamo un plauso all’operato degli agenti della Polizia ferroviaria che lavorano quotidianamente per garantire sicurezza e tranquillità ai viaggiatori.