Tragico incidente questa sera sulla Statale 106 nei pressi della Trisaia di Rotondella, direzione Taranto. A perdere la vita un uomo di nazionalità romena di 50 anni, investito da una Mercedes che non ha potuto evitare l'impatto. Il 50enne stava attraversando la carreggiata, con dei sacchetti della spesa, ed è stato travolto dall'auto, con il conducente che purtroppo non ha potuto evitare l'impatto. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi con i sanitari del 118, la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco ed i Carabinieri. Ma purtroppo per l'uomo, ucciso sul colpo, non si è potuto fare altro che constatare il decesso.

Il corpo del defunto si trova presso l'obitorio dell'ospedale di Policoro, in attesa dell’identificazione. Gli uomini dell’Arma stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il traffico è stato deviato lungo le complanari per diverse ore.