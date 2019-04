Controlli a Matera dei Carabinieri con diverse perquisizioni anche in abitazioni

Durante la notte tra il 26 ed il 27 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nel quadro di una più ampia strategia di contrasto agli illeciti predisposta dal Comando Provinciale, anche alla luce delle numerose iniziative promosse in città connesse con l’evento “Matera Capitale Europea della Cultura 2019”, hanno dato attuazione ad un massiccio e capillare dispositivo di controllo del territorio, appositamente rinforzato con la partecipazione di militari e mezzi della Compagnia di Intervento Operativo provenienti da Vibo Valentia (equipaggiati ed addestrati per fronteggiare le più disparate situazioni). Nell’ambito di tale servizio sono state effettuate perquisizioni presso alcune abitazioni di persone sospettate di possedere stupefacenti, tra queste vanno menzionate quelle effettuate a:

- Matera, nei confronti di tre uomini originari del posto e già noti alle forze dell’ordine: all’interno della propria abitazione sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di Hashish e pertanto denunciati;

- Matera, nei confronti di un uomo del posto già noto alle forze dell’ordine: all’interno della propria abitazione è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di Hashish e pertanto denunciato.

Nel corso degli ulteriori controlli sono state:

- controllate 40 autovetture;

- identificate 60 persone;

- elevate 5 contravvenzioni al codice della strada.