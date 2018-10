Statale Sinnica, al via i lavori di messa in sicurezza dei viadotti e delle strutture portanti

Creato Lunedì, 29 Ottobre 2018 18:28

Sono iniziati da qualche settimana i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di alcuni viadotti sulla strada provinciale 142 “Statale Sinnica” in territorio di Latronico, in entrambi i sensi di marcia. Costo complessivo dell’intervento pari a euro 500 mila. Risorse provenienti dal FSC, fondo per lo sviluppo e la coesione ex fondo per le aree sottoutilizzate, FAS. I lavori stanno interessando il ripristino delle strutture portanti dei viadotti precisamente al chilometro 0+700 e la chilometro 2+750. Interventi ritenuti necessari dall’ente provinciale per porre rimedio all’intervenuto degrado delle strutture e per la messa sicurezza. La Provincia, era già intervenuta, lo scorso venti settembre, con una spesa di circa 361 mila euro, sempre sulla provinciale 142. Dal chilometro 0+00 al chilometro 2+600 per il degrado di alcune pile del viadotto stesso che presentavano le armature longitudinali corrose, con barre mancanti e staffe aperte e di diametro ridotto, sono ripresi i lavori, che si protrarranno almeno per un'altra settimana. Attualmente si viaggia su una corsia alternata e nei limiti stretti di velocità.

Oreste Roberto Lanza