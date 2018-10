Truffato un 57enne per l'acquisto online di un autovettura. Due denunciati

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, al termine di una consistente attività d'indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera un uomo della provincia di Milano ed una donna della provincia di Brescia, rispettivamente di anni 63 e 29, entrambi ritenuti responsabili di una truffa consumata ai danni di un cittadino 57enne di Montescaglioso. In particolare l'ignara vittima, nel visionare un noto sito di commercio online, è stata attratta dalla pubblicazione dell'avviso di vendita di un'autovettura, ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello attuale di mercato. Interessato all'acquisto, il 57enne ha contattato uno dei due soggetti in questione, il quale a sua volta gli ha dato indicazione di accreditare, a titolo di anticipo, la somma di circa € 500,00, su una carta prepagata. Una volta accreditata tale somma, i due truffatori, hanno fatto perdere le proprie tracce, non rispondendo più al contatto telefonico rilasciato in precedenza all'acquirente ed inoltre, dopo pochi giorni hanno provveduto anche ad oscurare l'annuncio di vendita sul sito. Il 57enne non ha mai ricevuto in consegna l'autovettura, ne avuto notizie in merito ad un eventuale ritiro della stessa nonché istruzioni circa l'ultimazione della compravendita. Data la situazione e presupponendo di essere stato truffato, il 57enne si è immediatamente rivolto ai Carabinieri della Stazione di Montescaglioso i quali, ricevuta la notizia di reato, hanno avviato immediatamente gli accertamenti del caso che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all'identità dei due truffatori, i quali sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.