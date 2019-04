Infreddolito ed impaurito, era nei pressi dell’abitato di Pedali

Fortunatamente sta bene il ragazzo ritrovato nella notte dopo che ieri, non aveva fatto rientro in un campeggio in località Pastoroso di Viggianello, all'interno del Parco Nazionale del Pollino del versante lucano. Secondo quanto raccontato dagli altri componenti del gruppo, il giovane 28enne, nel corso della nottata si era allontanato con degli amici, non riuscendo più ad orientarsi ed a rientrare al campeggio. E' scattato così subito l’allarme, con i primi ad arrivare sul posto i Carabinieri della locale stazione. A lavoro anche una squadra del Soccorso Alpino della Basilicata, insieme ad alcuni volontari del posto. Dopo qualche ora di ricerche il ragazzo è stato ritrovato infreddolito ed impaurito, nei pressi dell’abitato di Pedali di Viggianello, non molto lontano dal luogo dove era stato sistemato il campeggio.

Claudio Sole