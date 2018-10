Maltempo: diversi i danni in Basilicata

Creato Martedì, 30 Ottobre 2018 14:11

Il maltempo ha messo paura. Temporali, trombe d’aria e mare in tempesta. Numerosi i danni, per strade allagate, invase da alberi e fango, oltre a diverse abitazioni danneggiate. Maltempo caratterizzato da bufere di vento che hanno raggiunto anche i cento chilometri orari. In Basilicata, tragedia sfiorata a Palazzo San Gervasio, dove il vento ha provocato il crollo del tetto di un’abitazione, in pieno centro abitato. A Matera sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza tetti e cornicioni danneggiati e strade ostruite da alberi caduti. Danni anche nel metapontino, con le mareggiate e il forte vento che hanno creato danni sulla costa, e nei centri abitati per le forti piogge cadute su tutto il territorio. Nel lagonegrese, a Lauria piogge torrenziali che hanno allagato garage e scantinati, oltre a rallentare il traffico sulla valle del Noce e sul tratto autostradale. A Viggianello e Chiaromonte si sono verificate cadute di alberi e molti rami sono stati spezzati dal vento, con numerosi allagamenti. Al momento fortunatamente non si registrano danni a persone.