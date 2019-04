Il 3 maggio a Senise una delegazione della Protezione Civile Nazionale

Si è costituito a Senise un comitato cittadino dal nome "Valle del Sinni", che si batterà per la riapertura della strada statale Sinnica, chiusa ormai dall’11 febbraio scorso, per lo smottamento franoso della collina che si trova a ridosso del viadotto "Fortunato", che sta creando non pochi problemi all'intero territorio. Ieri sera all'interno del Complesso di San Francesco si è svolto l'incontro con diversi amministratori della valle e semplici cittadini interessati alla vicenda. A richiederlo un semplice cittadino, Alessandro Falcone, che si è fatto promotore dell’iniziativa e dell’organizzazione. Ricordiamo anche che il 3 maggio ci sarà a Senise una delegazione della Protezione Civile Nazionale insieme ai tecnici regionali della Difesa del Suolo, per fare un sopralluogo sul posto e capire quali soluzioni attuare per la riapertura dell'arteria.

Claudio Sole