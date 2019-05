Per Vita Spagnuolo, Ordine delle Professioni Infermieristiche, va valorizzata la professionalità

Come preannunciato nell’incontro realizzato presso l‘Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Matera, che ha visto la partecipazione dei Segretari Provinciali delle sigle sindacali CGL CISL UIL E FIALS e del Dirigente delle Professioni Sanitarie della ASM di Matera Dott. Petrara Vito, la Presidente dell’OPI di Matera Vita Spagnuolo, ha incontrato l’assessore alla Sanità e alle Politiche per la persona.

L’incontro si è rivelato da subito molto proficuo, l’assessore Rocco Leone dopo aver attentamente ascoltato le numerose difficoltà organizzative, gestionali e professionali che vedono coinvolti gli infermieri e che sono aumentate in maniera esponenziale in questo ultimo anno, afferma che si impegnerà nella valorizzazione del ruolo degli infermieri riconoscendone appieno le competenze restituendo loro ruoli e funzioni attraverso l’istituzione del Dipartimento delle Professioni Sanitarie.

“Sono un Pediatra - commenta Leone- a cui piace il suo lavoro ed a cui piace fare politica stando accanto alla gente ed ascoltando tutti”, ed è proprio partendo da questa sua affermazione, compresa appieno dagli infermieri che da sempre stanno accanto costantemente ai cittadini prendendosi cura di loro, che l’OPI di Matera augura buon lavoro all’assessore Leone, auspicando che la programmazione Sanitaria veda gli infermieri come protagonisti indiscussi del cambiamento in quanto “la sanità non funziona senza infermieri”.