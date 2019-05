Con un finanziamento di 40mila euro la strada in mattina è stata riaperta

Dopo oltre tre mesi da quel famoso 11 febbraio, la Statale Sinnica questa mattina è stata riaperta al traffico. I tecnici dell'Anas dopo i dovuti controlli, hanno autorizzato i propri operai alla rimozione della segnaletica delle varie deviazioni che erano presenti. I lavori iniziati martedì 15 maggio che hanno interessato la sistemazione del pendio in località Serra della Pietra, con un finanziamento di 40mila euro, ha fatto si che la strada in mattina venisse nuovamente riaperta al traffico. Soddisfazione da parte dell'Assessore regionale Francesco Cupparo, determinante per l'interessamento avuto sulla questione, del Commissario prefettizio del comune di Senise Alberico Gentile insieme al responsabile dell'Ufficio tecnico l'architetto Bernardino Filardi e del Comitato "Valle del Sinni" che si sono adoperati, tutti indistintamente, per la riapertura dell'arteria.

Claudio Sole