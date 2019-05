Chicchi di ghiaccio di grosse dimensioni hanno ricoperto le strade

Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi in diverse zone della Regione, in particolar modo nella Val d'Agri (a cui si riferisce la foto di Antonio La Rocca) e nelle zone di Brienza e Tito scalo. La grandine si è abbattuta in poco tempo causando non pochi problemi al traffico: i chicchi di ghiaccio di grosse dimensioni hanno ricoperto le strade con conseguenti disagi, con le auto che hanno dovuto rallentare la loro corsa per evitare incidenti. Fortunatamente al momento non si registrano particolari problemi. Le previsioni tuttavia segnalano il peggioramento delle condizioni meteo fino alla serata di oggi. Si prevede su tutto il territorio regionale un aumento dell'instabilità atmosferica, associata a fenomeni temporaleschi diffusi anche di forte intensità.