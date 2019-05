Dovrebbe trattarsi di Antonio Grieco detto “Il professore”

E' stato ritrovato nella tarda serata di ieri il corpo di un uomo senza vita in piena campagna in territorio di Montescaglioso. Stando alle prime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di Antonio Grieco detto “Il professore”, pregiudicato di mezza età originario di Pomarico. A dare notizia alcuni passanti che hanno avvisato subito i Carabinieri che sono immediatamente accorsi sul posto. Con loro anche gli agenti della Polizia e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto recuperare il corpo. Sono in corso adesso le indagini per risalire alle cause del decesso.