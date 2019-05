Le condizioni della ragazza sono rapidamente precipitate

E' morta nel pomeriggio di oggi una giovane ragazza diciottenne all'ospedale San Carlo di Potenza per meningite. La giovane originaria di Palazzo San Gervasio era stata ricoverata nei giorni scorsi con febbre alta e forte cefalea. Nulla hanno potuto i tempestivi interventi dei medici, una corsa contro il tempo per salvarle la vita che purtroppo l'ha vista morire dopo ore di agonia. Si trovava a scuola quando è stata colta da malore e i sanitari del 118 prontamente intervenuti l'hanno portata in codice rosso al San Carlo. Immediatamente è stata avviata come da prassi la profilassi con familiari, compagni di scuola e gli amici più stretti per evitare il contagio, che al momento pare sia da escludere.