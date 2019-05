La situazione dovrebbe migliorare a partire da domenica

Questo mese di maggio continua a riservarci tante sorprese. Nonostante sia ormai giunto alla sua conclusione, riuscirà a stupirci anche nel corso di questa sua ultima settimana, davvero pazza, in quanto ci proporrà uno scenario meteo nel quale passeremo da una sorta di autunno ad una provvidenziale estate, il tutto in pochi giorni. La situazione andrà ulteriormente aggravandosi dal tardo pomeriggio di domani, venerdì 31 maggio per l'irruzione di un ciclone artico che comincerà a far affluire aria più fresca, con un deciso calo delle temperature che sembrerà di essere in Autunno. Il ciclone provocherà una decisa e violenta fase di maltempo che colpirà soprattutto le regioni meridionali: Campania, Puglia Basilicata e Calabria, dove sono attesi temporali di forte intensità accompagnati localmente da raffiche di vento. La situazione dovrebbe migliorare a partire da domenica, quando la fase perturbata lascerà spazio a cieli sereni con le temperature in sensibile aumento.