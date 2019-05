Senza i servizi essenziali ai cittadini e un vero pronto soccorso, l’ospedale è destinato alla morte

Il giorno dopo la visita dell’assessore regionale alla Salute e Politiche sociali, Rocco Luigi Leone, presso l’ospedale “San Giovanni Battista di Chiaromonte, il comitato “La Nostra Voce”, che ha fortemente sollecitato l’incontro, esprime parole di soddisfazione e, nel contempo, di fiducia verso i nuovi organi regionali per l’esito dell’incontro. “L’impressione del comitato al momento è positiva – sottolineano all’unisono Teresa De santo, Rosanna Polito, Emanuela De Santo, componenti del comitato, raggiunte telefonicamente dalla nostra redazione - in quanto l’assessore Leone è sembrato uomo del popolo e quindi si è saputo immedesimare nelle difficoltà affrontate dai cittadini”. Diverse le proposte presentate nell’immediatezza dal comitato sono state al centro dell’attenzione dell’assessore Leone. “Il comitato ha presentato all’assessore Leone – aggiungono Teresa De santo, Rosanna Polito, Emanuela De Santo,la reale situazione dell’ospedale.Abbiamo messo in luce i centri fiore all’occhiello della struttura sanitaria: i centri e la lungodegenza e la dialisi che ancora esistono e funzionano. Al contempo abbiamo rimarcato che senza i servizi essenziali ai cittadini e un vero pronto soccorso, l’ospedale è destinato alla morte certa di tutto. Abbiamo manifestato con forza all’assessore Leone che l’unica via per salvaguardare l’ospedale è quella di attuare il decreto ministeriale 70 al punto 9.2.2 dove parla di aree disagiate. Il nostro territorio ha tutti i requisiti che il D.M richiede e il San Giovanni può essere riconosciuto come ospedale di area disagiata”. Un riconoscimento, se venisse posto in essere dall’ente regionale nel breve periodo potrebbe essere il primo passo di involuzione alla fase di depotenziamento in atto. Cioè una progressiva regressione del problema in atto. “Certo – continuano convinte Teresa De santo, Rosanna Polito, Emanuela De Santo – il riconoscimento poterebbe a riempire nell’immediato la struttura di tutti i servizi essenziali e fondamentali per i cittadini, con un vero pronto soccorso in grado di stabilizzare un paziente grave per poi magari essere trasferito in sicurezza. Abbiamo portato anche all’attenzione dell’assessore gli sprechi parlando di attrezzature acquistate e mai usate e tanti altri sprechi contenuti in una denuncia fatta alla corte dei conti di Basilicata e una copia consegnata all’assessore Leone per rendersi proprio conto di tante situazioni. Il comitato sembra non voler mollare di un centimetro. L’incontro con l’assessore Leone è solo un piccolo e importante passo in avanti. “Noi vogliamo il riconoscimento di ospedale di area disagiata. Mettere ambulatori o potenziare quelli che ci sono o migliorare il pronto soccorso senza attuare il decreto ministeriale non metterebbe in sicurezza il nosocomio perché chiunque prima o poi potrebbe ricominciare a togliere servizi o depotenziare”. L’incontro del comitato “La Nostra Voce” con l’assessore Leone pare essere un primo atto di fiducia verso i nuovi organi istituzionali regionali. Speriamo che non si rilevi alla fine, l’unico.

Oreste Roberto Lanza