L’operazione vede impegnati oltre 70 Carabinieri con unità cinofile e un elicottero

Alle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Matera hanno terminato di dare esecuzione a 6 provvedimenti restrittivi disposti dall’Autorità giudiziaria di Matera per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione di rame. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera. L’operazione vede impegnati oltre 70 Carabinieri, supportati da unità cinofile e da un elicottero, nei comuni di Castellaneta, Palagiano e Massafra in provincia di Taranto. L’esecuzione ha portato alla luce le modalità e gli autori di numerosi furti, commessi nell’arco temporale che va dal novembre 2017 al dicembre 2018, in cui sono stati trafugati circa 12.000 metri di cavi in rame del peso equivalente a circa 18.000 chilogrammi e del valore di mercato di 100.000 €, con danni per oltre il milione di euro. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà alle ore 10.30 odierne presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera, alla presenza del Procuratore della Repubblica, Dott. Pietro Argentino.