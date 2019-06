L'assunzione dei dirigenti medici è a tempo determinato

A seguito di un avviso pubblico pubblicato nel mese di aprile si è conclusa la procedura finalizzata all’assunzione a tempo determinato di due Dirigenti Medici di Radiodiagnostica. A breve prenderanno servizio presso gli Ospedali “Madonna delle Grazie” di Matera e “Giovanni Paolo II” di Policoro. Ogni giorno sui media nazionale viene segnalata la difficoltà di reperire personale medico specializzato, tant’è che in alcune regioni sono stati richiamati in servizio medici in pensione o si pensa a professionisti stranieri. In alcune strutture del centro-nord ha fatto notizia nei giorni scorsi l’idea di ricorrere anche al personale medico dell’esercito per assicurare la continuità di alcuni servizi pubblici sanitari. “L’Asm – ha sottolineato il direttore generale dr. Joseph Polimeni – pur in presenza di tale oggettiva difficoltà, che ormai investe tutte le regioni, sta compiendo ogni sforzo per dotare reparti e servizi essenziali del personale medico e delle professioni sanitarie indispensabili per assicurare continuità, efficacia ed efficienza. A tal fine si stanno anche velocizzando tutte le procedure previste per legge."