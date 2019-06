A perdere la vita un 73enne del posto a bordo di una motocicletta

Tragico epilogo per un incidente mortale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Policoro in pieno centro abitato. A perdere la vita un 73enne del posto che a bordo della sua moto in Via Forli si è scontrato frontalmente con un'automobile che viaggiava nel senso opposto. Dai primi rilievi pare che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo andando ad impattare sull'auto. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia stradale. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.