Due giovani individuati e segnalati per uso di sostanze stupefacenti

Operazione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza che in questi ultimi giorni hanno intensificato le attività di controllo finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto con riferimento ai luoghi di aggregazione per i giovani, oltre che una serie di mirati accertamenti in materia di circolazione stradale. Il servizio di controllo del territorio, attuato su tutta la provincia, è stato disposto nell’ambito dei quotidiani compiti svolti dall’Arma, tesi ad assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare i militari hanno segnalato due giovani a Senise per uso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. A Sant’Arcangelo un 35enne del napoletano è stato sorpreso alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro della patente. Infine a Francavilla in Sinni un 48enne del posto è stato sorpreso alla guida senza patente, poiché sospesa in qualità di soggetto sottoposto a misura di prevenzioni personali.