Occorre avviare in Regione un'alleanza tra cittadini consumatori e imprese

L'Adiconsum di Matera esprime solidarietà e vicinanza agli agricoltori del Metapontino alle prese con una difficile situazione economica e finanziaria derivante da situazioni metereologiche negative ma anche da una concorrenza sleale, di chi produce in assenza di regole e scrupoli, che condanna le nostre produzioni agricole con danni ingenti per il sistema produttivo, per l’occupazione e per il futuro dei nostri giovani. Noi consumatori - ha affermato Marina Festa, Presidente Provinciale dell'Adiconsum - siamo pronti a collaborare con le aziende locali che tengono a cuore il "bene comune", creando valore economico, socialmente e ambientalmente sostenibile. Occorre a questo punto avviare in Regione un'alleanza tra cittadini consumatori e imprese, perchè insieme possiamo dare un contributo per creare nuove prospettive di crescita economica e sociale che tenga conto sia degli interessi degli imprenditori e sia del benessere dei consumatori ma che guardano anche agli interessi della comunità più in generale.