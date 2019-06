A perdere la vita un 62enne che ha perso il controllo della sua automobile

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 95 Tito-Brienza. A perdere la vita un 62enne originario di Brienza, che nei pressi dello svincolo per Satriano nord ha perso il controllo della sua auto andando ad impattare contro un guardrail. L'uomo purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Pare che la causa sia da attribuire ad un improvviso malore. Sul posto prontamente sono giunti i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso. I Carabinieri hanno rallentato il traffico coordinando le operazioni di recupero del mezzo, ed effettuando i rilievi del caso per risalire alla reale dinamica dell'incidente mortale.