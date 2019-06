Trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale "San Carlo" di Potenza

Momenti di paura ieri ad Accettura durante la tradizionale festa del Maggio in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Giuliano. Uno dei maggiaroli, ovvero coloro che trasportano il tronco di cerro con le funi, mentre si stava alzando il grosso albero con in cima l’agrifoglio, è caduto sbattendo la testa a terra. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per le cure del caso e il trasporto in codice rosso in eliambulanza all’ospedale "San Carlo" di Potenza. La festa, dopo una pausa è proseguita come da tradizione.