Trovati diversi grammi di sostanze stupefacenti

Era già noto alle forze dell'ordine un 30enne di Sant'Arcangelo che dopo un periodo di appostamenti e controlli è stato segnalato alla Prefettura per uso e spaccio di droga. In particolare i Carabinieri della locale stazione si sono presentati a casa sua con un mandato di perquisizione ed hanno rinvenuto diversi grammi di sostanze stupefacenti nascosti all'interno della camera da letto. L'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.