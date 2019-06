Diversi disagi alla circolazione automobilistica e allagamenti di locali

Una vera e propria bomba d'acqua con abbondante grandinata nel pomeriggio di oggi si è abbattuta su Potenza, dove si sono avuti dei disagi alla circolazione automobilistica, con diverse auto in panne ferme in strada. In particolare le difficoltà maggiori si sono registrate nella zona pianeggiante del capoluogo lucano. In pochi minuti sono state numerose le telefonate ricevute dalla centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, che hanno dovuto lavorare duramente per risolvere molte situazioni allarmanti.

Diverse le attività commerciali che hanno subito danni con allagamenti e problemi anche negli scantinati adibiti a magazzini delle merci. Così anche per alcune abitazioni a pian terreno. In serata problemi si sono verificati ad un muro di contenimento in Viale Marconi che per la forte pioggia è a rischio crollo.