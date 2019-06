Aveva ucciso l'ex fidanzata nel milanese nel 2016

Si è tolto la vita impiccandosi in cella Arturo Saraceno 36 anni, originario di Teana in provincia di Potenza. Il suicidio è avvenuto stamani alle ore 9.00 nel carcere di Rossano Calabro in provincia di Cosenza, con l’uomo che ha atteso l’uscita del compagno di cella per togliersi la vita utilizzando la cintura del suo accappatoio, appeso alle sbarre della finestra del bagno della camera detentiva.

In carcere per l’omicidio della ex fidanzata, Debora Fuso 25 anni, avvenuto il 17 maggio 2016 al culmine di una lite nella casa di Magnano nel milanese, Saraceno doveva scontare la sua pena fino al 2030. Da pochi mesi era stato trasferito temporaneamente dalla Casa Circondariale di Busto Arsizio alla Casa di Reclusione di Rossano, affinché potesse effettuare i colloqui con la propria famiglia. Purtroppo però il gesto estremo di questa mattina ha messo la parola fine alla sua vita.

Claudio Sole