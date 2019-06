Lite in un bar della zona sud del paese, uomo accoltellato. Arrestato il responsabile

Nella serata di ieri, in un bar della zona bassa di Senise, un uomo di circa 55 anni ha accoltellato un 40enne al termine di una colluttazione per motivi ancora da accertare.

Secondo la ricostruzione l’uomo stava giocando ai videopoker all’interno del bar quando è stato raggiunto da un'altra persona che lo ha invitato a uscire dal locale per discutere. Al suo rifiuto è conseguita una violenta colluttazione nel corso della quale l’uomo ha estratto da un marsupio un coltello a serramanico col quale ha ripetutamente colpito l'altro in diverse parti del corpo. Solo l’intervento dei presenti ha evitato che il tutto sfociasse in una tragedia.

L’uomo dopo aver colpito si è allontanato velocemente ma i carabinieri di Senise lo hanno raggiunto presso

la sua abitazione all’interno della quale hanno rinvenuto altri coltelli la cui detenzione è vietata dalla legge. Successivamente lo hanno arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Potenza dove si trova al momento. L'altro uomo invece è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dove ha ricevuto 40 punti di sutura avendo ferite in diverse parti del corpo, in special modo alle braccia e al bassoventre.

Fran Add