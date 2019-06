Nelle ultime settimane sono stati registrati diversi casi

Diverse segnalazioni sono giunte alla nostra redazione per casi di furti o tentati nell’arco di poche settimane. E’ il bollettino di una zona presa d’assalto dai ladri, soprattutto se si pensa che tutti i tentativi di violazione delle proprietà private sono state registrate in diverse zone della cittadina jonica.

A Policoro ormai i colpi messi a segno hanno infastidito gli abitanti, facendo alzare il livello di allerta. La gente ha paura, le proteste stanno infuocando le discussioni sui social. I policoresi chiedono pattuglie notturne, controlli più serrati e in alcuni casi spingono per avere addirittura le ronde di quartiere. La lista dei reati fin qui commessi è abbastanza lunga per arrivare a tal punto da chiedere maggiore sicurezza all’interno delle mura delle proprie abitazioni.

Secondo la ricostruzione dei proprietari, approfittando della loro assenza, i malviventi si sono introdotti all’interno delle abitazioni scassinando finestre, e porte d’ingresso. Incuranti dell’ora, si sono dati da fare portando avanti il proprio lavoro determinati ad arraffare quanto più possibile. I ladri, si sono poi dileguati velocemente facendo perdere le proprie tracce.