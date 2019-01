Senise, bomba carta esplode in pieno centro abitato

Creato Mercoledì, 02 Gennaio 2019 10:06

SENISE – Nella serata di ieri in corso Garibaldi in pieno centro abitato a Senise, un forte boato ha scosso la quiete degli abitanti. La causa è da attribuire ad una bomba carta fatta esplodere da alcuni ragazzi, che poco dopo sono stati identificati e fermati dai Carabinieri prontamente intervenuti sul posto per constatare l’accaduto e tranquillizzare i residenti. L’ordigno costruito in modo artigianale, conteneva un grosso quantitativo di esplosivo che nella deflagrazione ha creato un forte scoppio nell’intero quartiere, danneggiando anche alcune finestre di un palazzo nelle immediate vicinanze.