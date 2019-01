Saldi al via: in Basilicata una partenza lenta

Creato Mercoledì, 02 Gennaio 2019 19:39

E’ ormai tutto pronto per l’atteso inizio dei saldi 2019. Milioni di italiani si stanno organizzando a fare gli acquisti attesi da tempo. A partire da oggi due gennaio saldi al via in Basilicata, nel resto d'Italia invece, in gran parte i saldi prenderanno il via sabato 5 gennaio, ovviamente il calendario varia da regione a regione. Domani sarà la volta della Valle d’Aosta e il sei invece in Sicilia, i negozi d’Italia applicano i saldi invernali 2019. In buona sostanza per tutte le restanti regioni l’inizio dei saldi invernali sarà sabato 5 gennaio. Secondo Confesercenti, il 47% degli italiani ha deciso di spendere 122 euro a persona. Per Confcommercio, invece, l’esborso pro capite sarà di 140 euro. Il freddo intenso e il maltempo in arrivo e gli sconti di Natale già sfruttati nei giorni scorsi hanno reso "lento" oggi, in Basilicata, l'avvio dei saldi invernali: sia a Potenza sia a Matera i negozi non si sono riempiti di clienti. Al contrario, sono stati diversi i curiosi che hanno preso un primo "contatto" con i negozi in cui avevano individuato un capo di abbigliamento da comprare. Nel centro storico di Potenza neanche in tutti i negozi sono state esposte le scritte a caratteri cubitali che indicano gli sconti. A Matera - ormai vicina all'inaugurazione dell'anno in cui sarà capitale europea della cultura - si è forse registrata più animazione.