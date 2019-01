La prima neve del 2019 fa capolino in Basilicata

Come ampiamente annunciato dai meteorologi la prima neve del 2019 arriva anche in Basilicata. Imbiancati i Sassi di Matera e l'entroterra provinciale con i fiocchi che cadono copiosi dalle prime ore di questa mattina al di sopra dei 300 metri di quota. Nevicate sono registrate nei territori dell'alto potentino in particolare nel Vulture-Melfese. Temperature al di sotto dello zero e presenza di ghiaccio; criticità per ghiaccio su alcune strade, con la Polstrada che invita a mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Nel territorio del Senisese-Pollino la neve ha interessato gran parte dei comuni, dove però al momento non si registrano particolari disagi alla circolazione. Il sindaco di Latronico Fausto De Maria tramite la sua pagina Facebook avvisa la sua cittadinanza che al momento non ci sono criticità nel proprio territorio, soltanto nelle strade di alcune zone più montane (Cerri, Perricchio, Mastroluca, ecc.) che sono state segnalate. Nel frattempo è in azione lo spazzaneve, nei casi necessari. Per qualsiasi segnalazione, potete chiamare l’ufficio tecnico allo 0973/853206, oppure sul suo cellulare personale al 340/6637655.