Individuato grazie all'elicottero di Calabria Verde con a bordo gli uomini del Soccorso Alpino

E' stato ritrovato sano e salvo il 44enne che si era perso sui monti del Parco Nazionale del Pollino. Efficace è stato l’impiego dell'elicottero di Calabria Verde con a bordo gli uomini del Soccorso Alpino Calabria che hanno sorvolato per ore l'area, fino a individuare l'uomo in una zona impervia e rocciosa. Da ieri si erano perse le tracce dell'escursionista disperso in una zona montana particolarmente impervia del Pollino, tra Laino e Papasidero, nelle vicinanze della Grotta del Romito.

A lanciare l'allarme erano stati i familiari dell’uomo preoccupati per il suo mancato rientro a casa. Alle ricerche hanno partecipato anche i Carabinieri della Stazione di Mormanno, insieme ai colleghi forestali del Parco del Pollino, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ed alcuni volontari della Protezione Civile.