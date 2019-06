Coinvolte due auto. I feriti trasportati all'ospedale di Policoro

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Nova Siri marina, che ha visto coinvolte due auto. Incerte le cause del sinistro, con le due automobili che si sono urtate tra di loro. Sul posto i Carabinieri della locale stazione e la Polizia Locale, che hanno immediatamente avvertito i sanitari del 118.

I due occupanti dei mezzi, che sembra non abbiano riportato gravi conseguenze, sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro per le cure del caso. Il traffico ha subito dei rallentamenti in attesa del recupero dei veicoli da parte del soccorso stradale della ditta "Stigliano".