Prevezione stragi del sabato sera. Controlli dei carabinieri a Policoro e sul lungomare jonico

Sono andati avanti per tutta la sera di sabato e la notte di domenica i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Policoro, impegnati nella prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera. Un dispositivo di massa, composto da numerose pattuglie e militari, con l’impiego della Stazione Mobile, nel centro cittadino del Comune di Policoro e lungo la zona costiera. Così nella fitta rete di controlli sono finiti 43 veicoli e 79 persone; tra queste quattro soggetti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge, per due di loro è scattata anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre per gli altri due la sanzione amministrativa e per tutti il ritiro della patente. Altri due giovani sono stati segnalati alla Prefettura

in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti poiché a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di una dose di cocaina e 5 gr. circa di marijuana.Proprio sul finire del servizio, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata richiamata da un forte rumore e dal passaggio di un’autovettura Audi A5 che si allontanava a velocità sostenuta. I Carabinieri immediatamente si sono messi all’inseguimento del veicolo, standogli alle costole e riuscendo in breve a bloccarlo, identificando il conducente in un 40enne originario del luogo. Gli immediati accertamenti svolti hanno fatto emergere che l’uomo, poco prima di essere fermato dai Carabinieri, aveva investito alcuni giovani che si trovavano all’esterno del loro mezzo, finito fuori strada alcuni istanti prima ed aveva cercato di fuggire senza prestare soccorso. Fortunatamente, per loro soltanto lievi lesioni. Il conducente dell’Audi, risultato positivo all’etilometro con un elevato tasso alcolemico, è stato arrestato per omissione di soccorso.