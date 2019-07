Il mezzo si sarebbe ribaltato per una manovra azzardata

Tragedia questa mattina a Policoro in contrada Petrullo, dove un uomo 57enne si è ribaltato con il suo trattore, rimanendovi schiacciato. La dinamica ancora non è chiara ma pare che l'uomo si stesse recando nel suo terreno di proprietà quando nei pressi di una curva il mezzo si sarebbe ribaltato per una manovra azzardata.

L'uomo è morto sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi da parte del personale del 118 e dei Carabinieri accorsi immediatamente sul posto. La Polizia Locale ha veicolato il traffico per consentire ai Vigili del Fuoco di rimuovere il mezzo agricolo.

Cla Sol