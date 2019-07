Avrebbe investito alcuni giovani sabato notte sul lungomare

Rimesso in libertà l’automobilista arrestato dai Carabinieri a Policoro che, la notte tra sabato e domenica, avrebbe investito alcuni giovani e sarebbe scappato, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, un'Audi A5, per non prestare soccorso.

L’uomo, comparso ieri mattina (3 luglio 2019) davanti al GIP del Tribunale di Matera per rendere l’interrogatorio, assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato penalista Filippo Vinci, ha risposto a tutte le domande chiarendo nei dettagli la sua posizione.

Alla fine della Camera di Consiglio, il GIP, dottoressa Rosa Nettis, non ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica che tendeva alla conferma degli arresti domiciliari e ha accolto, invece, totalmente le richieste dell’avv. Filippo Vinci, che ha insistito per la immediata rimessione in libertà del suo assistito, stante la insussistenza delle esigenze cautelari sottese alla richiesta degli arresti. Il Gip, dunque, ha ordinato la immediata rimessione in libertà dell’indagato.