A nulla è servito il rapido intervento per cercare di rianimarlo

Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Nova Siri marina, dove un turista di Palo del Colle in provincia di Bari, è morto mentre era a pesca su una canoa. La dinamica non è chiara, ma sembra che è rimasto impigliato a qualche corda ed è finito in mare.

A nulla è servito il rapido intervento di Berardino Silletti della FISA, la Federazione Italiana Salvamento Acquatico, che a nuoto ha raggiunto l’uomo e lo ha riportato a riva. I bagnini, prima, e successivamente i medici del 118 arrivati tempestivamente sul posto, hanno eseguito, per oltre 50 minuti, il massaggio cardiaco anche con l’utilizzo del defibrillatore.

L’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto (per arresto cardiaco e non per annegamento in quanto dai primi controlli non era presente acqua nei polmoni) prima dell’arrivo dell’elisoccorso.