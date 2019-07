Diverse segnalazioni dal lungomare fino al centro abitato

Atti vandalici alle auto in sosta a Policoro. E’ questo l’allarme che è stato lanciato da alcuni residenti della cittadina jonica che hanno segnalato il problema anche attraverso i social. Diverse le zone prese di mira dai vandali che o per gioco o per fare semplici dispetti, prendono di mira determinate zone per arrecare danni alle autovetture in sosta.

Dalla zona lido, alle zone del centro abitato, da via Massimo d’Azeglio alla centralissima viale Siris. I danni sono svariati, dal semplice graffio alle portiere, oppure al cofano, o addirittura nei casi più gravi, alla rottura degli specchietti retrovisori o dei tergicristalli. Come il caso di un cittadino che si è recato pochi giorni fa in un supermercato all’interno del centro abitato e che, dopo aver fatto la spesa, ha scoperto con amarezza che ignoti avevano arrecato su entrambe le fiancate laterali dell’autovettura dei profondi graffi, causati molto probabilmente con delle chiavi.

Insomma episodi sgradevoli che infastidiscono non poco gli automobilisti. Anche perché non c’è nulla di più fastidioso che trovare la macchina rigata, perché oltre al danno materiale, ci si chiede chi possa arrivare a tanto e per quale ragione.