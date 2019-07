Accertamenti dei Carabinieri sulla dinamica dell'incidente

Un altro incidente mortale sul lavoro. Questa volta a morire è un uomo di 55 anni, di Bernalda. E' precipitato con un camion pieno di grano in un dirupo. E' morto così nel pomeriggio in contrada Sant'Angelo di Pomarico in provincia di Matera dopo essere finito - per cause in fase di accertamento - in una scarpata, profonda oltre 30 metri, dove è stato ritrovato anche il suo camion su cui stava trasportando del grano.

A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito alla scena. L’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’uomo era coniugato. Sono in corso accertamenti medico-legali. L’autocarro è stato sottoposto a sequestro.