Lite tra due donne. Arrestata una 41enne per lesioni aggravate

Nella mattinata del 04 luglio 2019, i Carabinieri della Compagnia di Matera, al termine di una consistente attività info-investigativa, hanno tratto in arresto una donna 41enne del posto, ritenuta responsabile del reato di lesioni aggravate. In particolare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Matera, appresa la notizia che presso il locale pronto soccorso era giunta una donna 38enne del posto, con diverse ferite da punta e da taglio, hanno avviato immediate attività di indagine al fine di addivenire all’autore materiale del delitto.

Specifici accertamenti hanno permesso di rilevare importanti elementi grazie ai quali i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto ad appurare che, a colpire violentemente la 38enne era stata una donna 41enne del posto. I fatti delittuosi si sono verificati nella tarda serata del 03 luglio 2019, quando le due donne, conoscenti, a causa dell’esistenza di forti rancori dovuti a motivi di natura personale, dopo essersi incontrate nelle vicinanze di un bar del capoluogo, hanno iniziato un forte litigio, nel corso del quale la 41enne, impugnando uno strumento tagliente, ha colpito più volte la 38enne, causandole ferite per le quali è dovuta urgentemente ricorrere alle cure dei sanitari, anche se non in pericolo di vita. L’assalitrice, dopo aver commesso l’aggressione, ha cercato di rendersi irrintracciabile, spostandosi in più parti della città per tutta la notte, senza fare ritorno a casa, pensando così di non essere scoperta. I Carabinieri, dopo aver ricostruito un quadro indiziario chiaro a carico della 41enne, al termine di ininterrotte ricerche su tutto il territorio, hanno trovato e arrestato la donna, tradotta ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.