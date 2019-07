Avevano un panetto di circa cento grammi di hascisc

La Guardia di Finanza di Metaponto, durante l’attuazione di un piano mirato al contrasto dei “traffici illeciti”, hanno fermato e sottoposto a controllo un’autovettura che transitava lungo la Statale 106 “jonica” - direzione Reggio Calabria - con a bordo due cittadini della provincia di Cosenza. All’ “alt” dei militari, il passeggero dell’autovettura cercava di disfarsi di un involucro lanciandolo fuori dal finestrino, ma non senza che i finanzieri notassero il gesto. Recuperato l’involucro, si accertava trattarsi di un panetto di hashish del peso di grammi 100.

Pertanto, l’hashish veniva sequestrato e i due occupanti l’autovettura, entrambi 40enni, della provincia di Cosenza risultati gravati da numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti, venivano tratti in arresto nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in violazione all’art. 73 del D.P.R. 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti). I recenti arresti e sequestri di stupefacenti confermano la validità delle azioni poste in essere dalla Guardia di Finanza nel controllo economico-finanziario della provincia materana, atteso che le maggiori arterie stradali presenti sul territorio si dimostrano sempre più nevralgiche per i traffici e lo smistamento di droghe dirette sia in Puglia che Calabria.