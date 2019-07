Nel tentativo di rincorrere a nuoto un materassino gonfiabile

Tanto spavento ma fortunatamente senza gravi conseguenze ieri a Nova Siri, dove un bagnante in compagnia di alcuni amici, è andato in crisi in mare nel tentativo di rincorrere a nuoto un materassino gonfiabile che stava per essere portato lontano dal vento.

Lo sforzo per il bagnante si è rivelato eccessivo. Si è capito subito che aveva bisogno di aiuto. Gli amici allora si sono tuffati in acqua ed hanno raggiunto l'uomo che a fatica è stato riportato a riva. Una volta passato lo spavento, tutti insieme hanno proseguito la mattinata in spiaggia. Ricordiamo che pochi giorni fa sempre sul lungomare cittadino un turista ha perso purtroppo la vita candendo in acqua da una canoa.