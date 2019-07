La vittima ha riportato lesioni ad un polso e al femore

Nel corso della tarda mattinata di oggi all’interno del centro abitato di Nova Siri marina un pedone, mentre attraversa una via cittadina, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un’autovettura in fase di retromarcia.

La vittima, a seguito del violento impatto, ha riportato lesioni varie, in particolare ad un polso e al femore. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure del caso, hanno trasportato l'uomo presso il pronto soccorso dell’Ospedale civile di Policoro. Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti i militari della locale Stazione Carabinieri per i rilievi del caso e la Polizia Municipale per veicolare il traffico.