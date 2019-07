Un albero caduto sui binari ha bloccato la linea ferroviaria

Il maltempo come annunciato ha colpito la costa jonica, in particolare la zona di Metaponto, dove nel tardo pomeriggio di oggi una violenta tempesta si è abbattuta sulla zona costiera che ha portato ingenti danni alle strutture turistiche, le quali sono state evacuate per qualche ora in via precauzionale. Il vento forte e la pioggia hanno provocato danni anche alle abitazioni a pian terreno che hanno subito degli allagamenti.

Diverse le chiamate pervenute ai Vigili del Fuoco per i numerosi interventi. Disagi si sono avuti anche alla linea ferroviaria per la caduta di un albero sulla linea elettrica che ha provocato un sensibile rallentamento dei collegamenti, con la circolazione ferroviaria fra Bernalda e Metaponto (linea Potenza – Metaponto) sospesa dalle 19.15 e per circa un paio di ore.