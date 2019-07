Per il reato di guida in stato d'ebrezza. Controllati numerosi automezzi

Ancora un sabato notte all'insegna dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione della guida in stato di alterazione psicofisica. Nell'ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio in occasione della stagione estiva, nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Policoro con il supporto delle unità cinofile Carabinieri di Tito (PZ) hanno presidiato le vie del centro lucano, attuando un serrato dispositivo nella zona del lido e sottoponendo alla "prova del palloncino" gli automobilisti in transito.

Per tre di loro è risultato un tasso alcolemico al di sopra dei limiti consentiti e, pertanto, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato d'ebrezza con l'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida ed in un caso anche del fermo amministrativo del veicolo. Altre due persone sono state sanzionate amministrativamente per essersi messe alla guida, sebbene "neopatentati", dopo aver assunto bevande alcoliche.

Sempre nell'ambito del medesimo servizio coordinato che si è protratto per tutta la notte sono stati controllati oltre 50 automezzi ed identificate circa 100 persone.