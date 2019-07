Fiamme anche all'interno dell’azienda Dima

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel primo pomeriggio di oggi presso l’area industriale di Ferrandina a poche centinaia di metri strada statale Basentana. Sono a lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Ferrandina e le squadre AIB di Ferrandina e Metaponto, di supporto anche un’autobotte.

Coinvolta in modo abbastanza seria anche l’azienda Dima, con le fiamme che hanno incendiato dei materiali plastici all’interno dello stabilimento. Le operazioni sono ancora in corso e successivamente saranno attivate le procedure per risalire alla causa dell’incendio.