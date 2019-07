A partire da stasera previsti violenti rovesci che localmente assumeranno carattere temporalesco

Il maltempo torna a minacciare l'Italia. A partire da oggi comincerà infatti una settimana all'insegna di pioggia e temporali colpirà la nostra penisola. In particolare al sud il maltempo farà la sua ricomparsa a partire dalla sera, con le prime piogge che arriveranno su Puglia, Basilicata e Calabria jonica, per poi spostarsi nel corso della notte e nella giornata di domani sul resto del meridione.

Previsti violenti rovesci che localmente assumeranno carattere temporalesco con possibili grandinate associate a forti raffiche di vento. Per quanto riguarda le temperature, a partire dalla giornata di oggi è atteso un calo sia nelle minime che nelle massime, con valori freschi per il periodo, poi da mercoledì il vortice di maltempo si allontanerà dalla Penisola e le temperature risaliranno gradualmente. I valori si assesteranno così su quelli tipici del periodo tanto che fino al 20 luglio non sono attese altre ondate di caldo come quelle dei giorni scorsi.